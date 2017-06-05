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mustafa ceceli'den eski eşine ağır suçlama

MUSTAFA CECELİ'DEN ESKİ EŞİNE AĞIR SUÇLAMA

9 yıllık eşi Sinem Ceceli'den boşandıktan 5 gün sonra Selin İmer ile aşk yaşadığı ortaya çıkan Mustafa Ceceli, gelen ağır eleştirilere isyan etti. Ünlü şarkıcı eski eşini suçladı.

Tarih : 05 Haziran 2017, 09:01
Puan Ver : Mustafa Ceceli'den Eski Eşine Ağır Suçlama(7/10)8



Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Ceceli, "Daha fazlası çok fazlası var ama oğlumun gelecekteki psikolojisi önceliğim olduğu için susacağım" dedi.



İşte o açıklama:



Sustum belki hakikat açığa çıkar diye bekledim.. Fakat ben sustukça daha da çarpıtıldı zaten zor olan bu süreç.. Yıllardır süren fikir ayrılıkları çatırdattı önce evliliği, ardı arkası kesilmeyen kavgalar da kaçınılmaz sona getirdi bizi...



AMAÇ BENİ KARALAMAK!



Ocak ayında başlayan boşanma süreci sanki bir haftada olup bitmiş gibi lanse edildi... Boşanma kararımızdan çok sonra başlayan ilişkim sanki boşanma sebebi gibi gösterildi... Bu fotoğrafları basına kim ve kimlerin verdiği apaçık ortada zaten.. Amaç; beni karalamak.. Gizlice bilgisayarıma girip e-postamdan fotoğrafların fotoğrafı aylar önce çekilmişti zaten.. Nedense anlaşmalı boşanma protokolündeki istekleri yerine getiriline kadar beklenildi....



OĞLUM İÇİN SUSACAĞIM!



Daha fazlası çok fazlası var ama oğlumun gelecekteki psikolojisi önceliğim olduğu için susacağım ve devamını yasal yollardan çözeceğim... Şiddetli geçimsizlikle başlayan bu sürecin böylesine şiddetli bir karalamayla son bulmasına gönlüm razı değil... Bu açıklamayı daha acı seyler yaşanmamasını ümit ederek yapıyorum... Sağduyunun ve vicdanların seslenişinin galip geleceğine inancım tam...



 



kaynak:habertürk









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