Ödem Sorunu Olanlar Bu Besinleri Bol Bol Tüketin!
Rıza Kocaoğlu Ve İrem Sak Birlikte Mi?
Bu Hafta En Çok Altın Kazandırdı
Cinsel İlişki Sırasında Sevgilisinin Kafasını Kesti
Son Dakika Açıklaması: Bir Dönem Daha Adayım
Ankara Adliyesi Önünde Patlama
Emre Çolak: La Liga'da Bu Sezon En Üzüldüğüm An...
Denizli'de İki Kız Öğrenciye Saldıran Şahıslar Gözaltında
Manisa'da Korkutan Depremler
Popüler Torrent Sitesi Extratorrent Kapatıldı
Galaxy Note 8'in Kamerası Nasıl Olacak?
Hackerlar Karayip Korsanları 5'i İnternete Yükledi
Nokia 8'in Yeni Görüntüleri Sızdırıldı
Wannacry Hackerları Ne Kadar Para Topladı?
Ekonomik Cihazlar İçin Android Go Geliyor
Nvidia Geforce Gt 1030 Resmiyet Kazandı
Sabriye'den Kostantinos'a Tokat!
Elinizin Üstünü Çimdikleyin, Bıraktığınızda...
Bağ-Kur'luya Emeklilik Müjdesi
Terör Mağdurlarının Yüzü Yeni Konutlarla Gülecek

mustafa ceceli yeni oyuncağına servet ödedi!

MUSTAFA CECELİ YENİ OYUNCAĞINA SERVET ÖDEDİ!

Mustafa Ceceli'nin yeni oyuncağı dudak uçuklattı. Mustafa Ceceli'nin yeni arabası tam tamına 2.5 milyon...

Tarih : 28 Mart 2017, 14:14
Puan Ver : Mustafa Ceceli Yeni Oyuncağına Servet Ödedi!(8/10)5


Mustafa Ceceli'nin Aston Martin hayali sonunda gerçek oldu. Lüks araç tutkunu Mustafa Ceceli, Aston Martin DB11'i almak için ödediği ücretle dudak uçuklattı. Mustafa Ceceli bu otomobile tam tamına 2.5 milyon lira ödedi.





kaynak:vatandanhaber

 







Etiketler: Mustafa  Ceceli  Yeni  Oyuncağına  Servet  Ödedi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER