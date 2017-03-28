MUSTAFA CECELİ YENİ OYUNCAĞINA SERVET ÖDEDİ!
Mustafa Ceceli'nin yeni oyuncağı dudak uçuklattı. Mustafa Ceceli'nin yeni arabası tam tamına 2.5 milyon...
Mustafa Ceceli'nin Aston Martin hayali sonunda gerçek oldu. Lüks araç tutkunu Mustafa Ceceli, Aston Martin DB11'i almak için ödediği ücretle dudak uçuklattı. Mustafa Ceceli bu otomobile tam tamına 2.5 milyon lira ödedi.
kaynak:vatandanhaber
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