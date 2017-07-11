MUSTAFA CECELİ SELİN İMER'LE GÖZLERDEN IRAK BİR NİKAHLA DÜNYA EVİNE GİRDİ
Eski eşiyle evliliğinin bitmesinin ardından Selin İmer'le ilişkisi ortaya çıkan Mustafa Ceceli, yeni aşkı Selin İmer'le gizli saklı dünya evine girdi.
Eski eşi Sinem Gedik'ten boşandıktan bir hafta sonra Selin İmer'le birlikte olduğu ortaya çıkan ve evleneceklerini açıklayan Mustafa Ceceli, dün Selin İmer'le sadece yakın çevresinin katıldığı bir nikahla dünyaevine girdi.
SADECE AİLE ÜYELERİ DAVET EDİLDİ
Çubuklu Vadi Konaklarında sadece aile üyelerinin ve çok yakınların katıldığı bir nikahla evlenen Ceceli ve İmer, görüntü vermemek için özel önlemler aldı. Sitenin güvenlikleri gazetecilere kuş uçurmazken, kiralanan villa davetlilerin dışında kimseye söylenmedi.
YURT DIŞINA TATİLE GİDECEKLER
Öte yandan nikahla ilgili ne Ceceli, ne de İmer sosyal medya hesaplarından tek bir kare bile paylaşmadı. Mustafa Ceceli ve Selin İmer'in nikah sonrası yurt dışı tatiline gideceği öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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