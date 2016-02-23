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mustafa ceceli sakal ektirecek

MUSTAFA CECELİ SAKAL EKTİRECEK

Daha önce saç ektiren Mustafa Ceceli, başarılı bir sonuç alınca sakal ektirmek için harekete geçti.

Tarih : 23 Şubat 2016, 09:24
Puan Ver : Mustafa Ceceli Sakal Ektirecek(9/10)9


2015'in Mart'ında alın bölgesine saç ektiren 35 yaşındaki popçu Hacı Mustafa Ceceli mutlu. Çünkü ekilen saçlar gür şekilde çıktı ve Ceceli kel olmaktan kurtuldu.



Saç­la­rı dö­kü­lüp al­nı açı­lan Ce­ce­li, pro­tez saç ile bu du­ru­mu kapattı. Ceceli böylelikle seyrekleşen saçlarına saç ektirerek eskisinden daha formda bir görüntüye kavuştu.

ŞİMDİ DE SAKAL EKTİRECEK



Mustafa Ceceli şimdi de daha gür sakal için harekete geçti. Ceceli'nin önümüzdeki günlerde sakal ektireceği öğrenildi.








Etiketler: Mustafa  Ceceli  Sakal  Ektirecek    haber

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