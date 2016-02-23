

2015'in Mart'ında alın bölgesine saç ektiren 35 yaşındaki popçu Hacı Mustafa Ceceli mutlu. Çünkü ekilen saçlar gür şekilde çıktı ve Ceceli kel olmaktan kurtuldu.







Saç­la­rı dö­kü­lüp al­nı açı­lan Ce­ce­li, pro­tez saç ile bu du­ru­mu kapattı. Ceceli böylelikle seyrekleşen saçlarına saç ektirerek eskisinden daha formda bir görüntüye kavuştu.



ŞİMDİ DE SAKAL EKTİRECEK







Mustafa Ceceli şimdi de daha gür sakal için harekete geçti. Ceceli'nin önümüzdeki günlerde sakal ektireceği öğrenildi.