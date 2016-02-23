MUSTAFA CECELİ SAKAL EKTİRECEK
Daha önce saç ektiren Mustafa Ceceli, başarılı bir sonuç alınca sakal ektirmek için harekete geçti.
2015'in Mart'ında alın bölgesine saç ektiren 35 yaşındaki popçu Hacı Mustafa Ceceli mutlu. Çünkü ekilen saçlar gür şekilde çıktı ve Ceceli kel olmaktan kurtuldu.
Saçları dökülüp alnı açılan Ceceli, protez saç ile bu durumu kapattı. Ceceli böylelikle seyrekleşen saçlarına saç ektirerek eskisinden daha formda bir görüntüye kavuştu.
ŞİMDİ DE SAKAL EKTİRECEK
Mustafa Ceceli şimdi de daha gür sakal için harekete geçti. Ceceli'nin önümüzdeki günlerde sakal ektireceği öğrenildi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar