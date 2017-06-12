

Sinem Ceceli'yle olan dokuz yıllık evliliğini geride bıraktığımız haftalarda sonlandırdıktan sonra yeni bir aşka yelken açan ve bu yüzden de yoğun bir şekilde eleştirilen Mustafa Ceceli, gündemden biraz uzak kalmak adına Amerika'ya uçmuştu. Vereceği konserler nedeniyle yurda dönüş yapan Ceceli'nin ilk durağı oğlu Arın'ın yanı oldu.







kaynak:sözcü