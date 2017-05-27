

HT magazin'den Mehmet Çalışkan'ın sorularını yanıtlayan Mustafa Ceceli, "2-3 yıldır evliliğimizin üzerinde bir gerginlik vardı. Bu süreç içinde birkaç kez boşanmamız gündeme geldi. Söz konusu gerginliği bertaraf edemedik. İki insan arasında olabilecek problemlerdi. Birbirimizin tarzlarını beğenmiyor olmamız huzursuzluğuna neden oluyordu. O huzursuzluğu bir türlü aşamadık" dedi.







"NEYİM VARSA EŞİMİNDİR"







Ünlü şarkıcı, "Çocuğumuzun huzursuz bir ortamda büyümesinin sağlıksız olacağına karar verdik. Boşanmamızın nedeni sadece ve sadece geçimsizliktir. Eşim dünyanın en mükemmel insanıdır. Neyim varsa eşimindir. Maddi ve manevi olarak her zaman yanında olacağım. Kanunlar onu ne kadar koruyorsa, ben iki katı koruyacağım. Aile bütünlüğümüzü bozmayacağız" ifadelerini kullandı.







kaynak:milliyet