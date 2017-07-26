Trump, Abd Ordusunu Translara Yasaklıyor
'altın Elbiseli Adam'ı Son Yolculuğuna Binlerce Motosikletli Uğurladı
Bir Camiyi 5 Gün Arayla 2 Kez Soyan Hırsıza Müezzinden İş Vaadi
Spor Bakanı'ndan Terim'in İstifasına İlk Yorum
Fatih Terim'in Galatasaray'a Gelme İhtimali Hisseleri Uçurdu
Madde Madde Terim - Tff Kavgası Ortaya Çıktı
Son Dakika! Büyükelçiler Kararnamesi Yayınlandı! Merve Kavakçı Kuala Lumpur'a Elçi Oldu
Ünlü Futbolcu Pogba'ya Benzeyen Kişi, Yunan Adası'nı Soyup Soğana Çevirdi
Korkusuz Genç, Elleriyle Yakaladığı 3 Metrelik Pitonu Başından Öptü
Mustafa Çalışkan'ın Önderliğinde Basılan Tavuk Çiftliğinde 1 Ton Eroin Ele Geçirildi!
Son Dakika! Erdoğan'dan Kabine Üyelerine Ve Milletvekillerine Toplantı Çağrısı
Yaşlı Adamı Öldüresiye Döven Gaspçı, İstanbul'da Balık Tutarken Kendini İfşa Etti
Darbeci Hain Yüzbaşı, 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Kaçtı Deyip Vurun Emri Vermiş!
Tost Makinesi Bozulunca Servet Kazandı! Günde 500 Tane Satıyor
İncirlik'te 'tank Avcısı' Hareketliliği! Uçaklar Ardı Ardına Kalkış Yaptı
Fransa'daki Orman Yangını Söndürülemiyor! 10 Bin Kişi Bölgeyi Terk Etti
Bu Mezarlara Girmek Servet İster!
Açıklayacak Hiçbir Şey Kalmadı Deyip Canlı Yayını Kesti, 5 Saat Sonra Ölü Bulundu
Urfa'daki Tekstil Fabrikasının Her Kademesinde Kadınlar Çalışıyor
Polisle Girdiği Çatışmada 45 Kez Vuruldu, Ölüm Anı Görüntüleri 3 Yıl Sonra Yayınlandı

Mustafa Çalışkan'ın Önderliğinde Basılan Tavuk Çiftliğinde 1 Ton Eroin Ele Geçirildi!

MUSTAFA ÇALIŞKAN'IN ÖNDERLİĞİNDE BASILAN TAVUK ÇİFTLİĞİNDE 1 TON EROİN ELE GEÇİRİLDİ!

Sakarya'da, İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan'ın önderliğinde basılan tavuk çiftliğinde 1 ton eroin ele geçirildi. Çıkarılan eroinin son 15 yıldır karada ele geçirilen en büyük miktar olduğu açıklandı.

Tarih : 26 Temmuz 2017, 16:40
Puan Ver : Mustafa Çalışkan'ın Önderliğinde Basılan Tavuk Çiftliğinde 1 Ton Eroin Ele Geçirildi!(8/10)4

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri bugün sabah saatlerinde (26 Temmuz 2017), Sakarya'nın Hendek ilçesine bağlı Lütfiye Mahallesi'nde bulunan bir tavuk çiftliğine baskın düzenledi. Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve jandarma ekipleri de operasyona destek verdi.

MUSTAFA ÇALIŞKAN'IN YÜRÜTTÜĞÜ OPERASYONDA, BİNALAR ARASINDA TÜNELLERLE BAĞLANTI KURULDU

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın yürüttüğü operasyonda polisler çiftliğe giden yolu ulaşıma kapattı. Narkotik polisleri uyuşturucu imalathanesine dönüştürülen çiftlikte arama yaptı. Operasyonda binalar arasında tüneller ile bağlantı kurulduğu tespit edildi.

1 TON UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ, 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çiftlikte kurulan imalathanede eroin dolu paketler ve eroin yapımında kullanılan bidonlar içerisindeki kimyasal maddeler ele geçirildi. 5 kişi gözaltına alınırken, yaklaşık 1 ton eroin ele geçirildiği öğrenildi.

SON 15 YILDIR KARADA ELE GEÇİRİLEN EN BÜYÜK MİKTARDA EROİN

Bu operasyonla, son 15 yılda karada en büyük miktarda eroinin ele geçirildiği bildirilirken, operasyonla ilgili açıklamanın İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılacağı öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Mustafa  Çalışkan  In  Önderliğinde  Basılan  Tavuk  Çiftliğinde  1  Ton  Eroin  Ele  
Geçirildi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER