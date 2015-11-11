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MUSTAFA BALBAY'DAN ADAYLIK AÇIKLAMASI


MUSTAFA BALBAY'DAN ADAYLIK AÇIKLAMASI
Tarih : 11 Kasım 2015, 14:54
Puan Ver : Mustafa Balbay'dan Adaylık Açıklaması(8/10)5


CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, "Partimizi daha ileri götürebileceğimize ve 2019'daki üç seçimde birden partimizin başarılı olması için yeni bir yön, yöntem ve yönetim gerektiğine inanıyorum. Bu anlamda partimizin olağan kurultayında genel başkanlığa hazırım" dedi.



Milletvekili Seçimi'nin ardından 26. Dönem Parlamentosu'nda kayıt işlemleri sürüyor. Balbay, kayıt işlemlerinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Yeni dönemin hayırlı olmasını dileyen Balbay, parlamentonun yeni dönemde daha işlevsel olması için çaba harcayacaklarını söyledi.



CHP'nin önünde kurultay süreci olduğunu hatırlatan Balbay, "Ben CHP'nin İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay olarak partimizi daha ileri götürebileceğimize ve 2019'daki üç seçimde birden partimizin başarılı olması için yeni bir yön, yöntem ve yönetim gerektiğine inanıyorum. Bu anlamda partimizin olağan kurultayında genel başkanlığa hazırım" diye konuştu.



Delegelere güvendiğini belirten Balbay, kurultay sürecinin kırıp dökmeden, kimseye malzeme vermeden, işin doğasının dışına çıkmadan gerçekleşmesi gerektiğine işaret etti.



Siyasette vefa borcunun önemli olduğunun altını çizen Balbay, "Ben özellikle demir parmaklıkların ardında bizim için mücadele eden, Silivri önünde bizim için gaz yiyen ve beni siyasete taşıyan CHP'ye vefa borçluyum. Ben bu borcumu kenara çekilerek ödeyemem, düz milletvekilliği yaparak da tam ödeyemem. Ben bu borcumu CHP'yi iktidara taşıyarak ödeyebilirim" değerlendirmesini yaptı.



Balbay, bir soru üzerine kendisinin olağan kurultaydan yana olduğunu vurguladı ve olağanüstü kurultay toplanması için imza vermeyeceğini kaydetti.



CHP'nin kendi içinde tartışmalar yaşayan bir parti görüntüsünden uzak durması gerektiğini dile getiren Balbay, her şeyin olağan süreci içinde gerçekleşmesinin daha sağlıklı olacağını ifade etti.



Balbay, 2023 yılında Cumhuriyetin 100. yılının kutlanacağına işaret ederek, "Ben CHP'nin Türkiye'yi cumhuriyetin ikinci yüzyılına taşımayı vadediyorum" dedi.



Bir soru üzerine AB'nin İlerleme Raporu'nda basın özgürlüğü ve yargı bağımsızlığına ilişkin tespitleri de değerlendiren Balbay, Türkiye'nin basın özgürlüğü açısından kabul edilemez bir noktada olduğunu söyledi. Basın özgürlüğünün toplumun bilgilenme hakkıyla ilgili olduğunun altını çizen Balbay, geliştirilmesi için mücadele edeceklerini belirtti.



Balbay, kayıt yaptıran milletvekillerinin illerine ait yöresel ürünleri Meclis'te dağıttıklarını hatırlatarak, kendisinin de cezaevinde yazdığı son kitap olan "Geçmişten Geleceğe Türkiye" isimli eserini getirdiğini söyledi.



Öte yandan, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç da kayıt işlemlerini yaptırarak, yeni dönemin hayırlı olması dileğinde bulundu.








Etiketler: Mustafa  Balbay  Dan  Adaylık  Açıklaması    haber

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