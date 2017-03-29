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mustafa balbay 'hayır' türküsü söyledi

MUSTAFA BALBAY 'HAYIR' TÜRKÜSÜ SÖYLEDİ

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, bağlama çalarak vatandaşlarla birlikte 'Hayır' isimli bir türkü söyledi

Tarih : 29 Mart 2017, 12:14
Puan Ver : Mustafa Balbay 'hayır' Türküsü Söyledi(9/10)10


Referanduma sayılı günler kala, siyasi partilerin etkinlikleri de arttı. Bu kapsamda Cumhuriyet Halk Partisi de tüm kadroları ile 'Hayır' kampanyasını yürütürken İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, bağlama çalarak türkü söyledi. Balbay, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "#HAYIR'ı türkülerle de anlatacağız." dedi.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Mustafa  Balbay    Hayır    Türküsü  Söyledi    haber

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