

Referanduma sayılı günler kala, siyasi partilerin etkinlikleri de arttı. Bu kapsamda Cumhuriyet Halk Partisi de tüm kadroları ile 'Hayır' kampanyasını yürütürken İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, bağlama çalarak türkü söyledi. Balbay, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "#HAYIR'ı türkülerle de anlatacağız." dedi.







kaynak:habertürk