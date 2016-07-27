Önceki gün Şile-İstanbul yolunda trafik kazası geçiren ve hastaneye kaldırılan Mustafa Alabora, kendisine çarpan araçtaki iki gencin kaza anında yaptıkları Periscope yayınını izledi. Alabora: 'Bu kaza değil, cinayet' dedi.



Ağır yaralanan Mustafa Alabora'nın tedavisine Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde devam edilirken Alabora'nın eşi Banu Zeytinoğlu da dün hastane önünde açıklama yaptı. Zeytinoğlu eşinin durumunu şu sözlerle anlattı: 'Bugün de yoğun bakımda tuttuk, ama yakında çıkacak. Durumu da, morali de iyi. Ama kırığa çıkığa rağmen böyle büyük bir kazayı çok ucuz atlattığını söyleyebiliriz. O kırıkları da ameliyatsız halletmeye çalışacaklar' dedi.