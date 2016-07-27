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mustafa alabora: 'bu kaza değil, cinayet'

MUSTAFA ALABORA: 'BU KAZA DEĞİL, CİNAYET'

Önceki gün Şile-İstanbul yolunda trafik kazası geçiren ve hastaneye kaldırılan Mustafa Alabora, kendisine çarpan araçtaki iki gencin kaza anında yaptıkları Periscope yayınını izledi. Alabora: 'Bu kaza değil, cinayet' dedi.

Tarih : 27 Temmuz 2016, 12:13
Puan Ver : Mustafa Alabora: 'bu Kaza Değil, Cinayet'(5/10)5


Ağır yaralanan Mustafa Alabora'nın tedavisine Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde devam edilirken Alabora'nın eşi Banu Zeytinoğlu da dün hastane önünde açıklama yaptı. Zeytinoğlu eşinin durumunu şu sözlerle anlattı: 'Bugün de yoğun bakımda tuttuk, ama yakında çıkacak. Durumu da, morali de iyi. Ama kırığa çıkığa rağmen böyle büyük bir kazayı çok ucuz atlattığını söyleyebiliriz. O kırıkları da ameliyatsız halletmeye çalışacaklar' dedi.








Etiketler: Mustafa  Alabora    Bu  Kaza  Değil  Cinayet      haber

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