

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birlikler tarafından PKK/KCK terör örgütü adına faaliyet gösteren grupların faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla Korkut ilçesine bağlı Güneyik köyünde 11 adrese operasyon yapıldığı belirtildi.







"MÜCADELE KESİNTİSİZ SÜRECEK"







Yapılan operasyonda, 2 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 6 adet kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 83 adet kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 5 adet tabanca mühimmatı, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 98 adet av tüfeği mühimmatı, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet hücum yeleği, 1 adet örgüt kıyafeti ve çok sayıda örgütsel dokümanın ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, "Tespit edilen 11 şüpheli şahsın adli işlemleri devam etmektedir. İlimizde her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı kesintisiz mücadelemiz sürdürülecektir" denildi.







kaynak:sabah