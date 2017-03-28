Ödem Sorunu Olanlar Bu Besinleri Bol Bol Tüketin!
Rıza Kocaoğlu Ve İrem Sak Birlikte Mi?
Bu Hafta En Çok Altın Kazandırdı
Cinsel İlişki Sırasında Sevgilisinin Kafasını Kesti
Son Dakika Açıklaması: Bir Dönem Daha Adayım
Ankara Adliyesi Önünde Patlama
Emre Çolak: La Liga'da Bu Sezon En Üzüldüğüm An...
Denizli'de İki Kız Öğrenciye Saldıran Şahıslar Gözaltında
Manisa'da Korkutan Depremler
Popüler Torrent Sitesi Extratorrent Kapatıldı
Galaxy Note 8'in Kamerası Nasıl Olacak?
Hackerlar Karayip Korsanları 5'i İnternete Yükledi
Nokia 8'in Yeni Görüntüleri Sızdırıldı
Wannacry Hackerları Ne Kadar Para Topladı?
Ekonomik Cihazlar İçin Android Go Geliyor
Nvidia Geforce Gt 1030 Resmiyet Kazandı
Sabriye'den Kostantinos'a Tokat!
Elinizin Üstünü Çimdikleyin, Bıraktığınızda...
Bağ-Kur'luya Emeklilik Müjdesi
Terör Mağdurlarının Yüzü Yeni Konutlarla Gülecek

MUŞ'TA TERÖR OPERASYONU: 11 GÖZALTI


MUŞ'TA TERÖR OPERASYONU: 11 GÖZALTI
Tarih : 28 Mart 2017, 17:32
Puan Ver : Muş'ta Terör Operasyonu: 11 Gözaltı(10/10)7


Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birlikler tarafından PKK/KCK terör örgütü adına faaliyet gösteren grupların faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla Korkut ilçesine bağlı Güneyik köyünde 11 adrese operasyon yapıldığı belirtildi.



"MÜCADELE KESİNTİSİZ SÜRECEK"



Yapılan operasyonda, 2 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 6 adet kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 83 adet kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 5 adet tabanca mühimmatı, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 98 adet av tüfeği mühimmatı, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet hücum yeleği, 1 adet örgüt kıyafeti ve çok sayıda örgütsel dokümanın ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, "Tespit edilen 11 şüpheli şahsın adli işlemleri devam etmektedir. İlimizde her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı kesintisiz mücadelemiz sürdürülecektir" denildi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Muş  Ta  Terör  Operasyonu  11  Gözaltı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER