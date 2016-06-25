

Muş Valiliği, 22 Haziran günü merkeze bağlı Kayalısu Köyü'nde ilan ettiği sokağa çıkma yasağını kaldırdı.







Valilikten yapılan açıklamada halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi amacıyla, 5 bin 442 sayılı İl İdaresi Kanunu uyarınca Kayalısu Köyü'nde, Örtülü, Buğdaylı, Yılmaz, Dalakulig, Yıldızlı, Büyükler, Malaali, Breş, Licik ve Geliyahacike Mahallesi'nde 22 Haziran 2016 günü saat 00.00'dan itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildiği hatırlatıldı. Buralarda yapılan operasyonların ardından bölgede güvenliğin sağlandığı, 24 Haziran 2016 günü saat 19.00'dan itibaren Kayalısu Köyü ile mahallelerde sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı bildirildi.