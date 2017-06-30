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Muş'ta Sahtecilik Operasyonu
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muş'ta sahtecilik operasyonu

MUŞ'TA SAHTECİLİK OPERASYONU

Muş'ta sahte sağlık raporu düzenleyerek devleti zarara uğrattığı iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüpheliden 12'sinin tutuklandığı bildirildi.

Tarih : 30 Haziran 2017, 13:38
Puan Ver : Muş'ta Sahtecilik Operasyonu(6/10)7


Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sahte rapor düzenleyenlere yönelik operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Muş Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu adına, para karşılığında sahte sağlık raporu düzenleyerek engelli hakkından yararlanmak sureti ile devlet memurluğuna giriş yaptıran, askerlikten muaf olmalarını sağlayan, Aile ve Sosyal Politikalar müdürlüklerinden engelli ve bakıma muhtaç aylığı bağlatma ve haksız ekonomik çıkar sağlamak suretiyle devleti zarara uğrattıkları değerlendirilen, aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştır."



"TCK. 220 suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, kamu kurumu aleyhine nitelikli dolandırıcılık ve TCK 204 resmi belgede sahtecilik" suçlarından gözaltına alınan ve adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 12'sinin tutuklandığı, 5'inin adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı aktarılan açıklamada, her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı mücadelenin sürdürüleceği vurgulandı.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Muş  Ta  Sahtecilik  Operasyonu    haber

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