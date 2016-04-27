

Muş'un Varto ilçesinde polis aracına yönelik bombalı saldırı düzenlendi. Olayda biri ağır 3 polis yaralandı.







Saldırı, ilçeye bağlı Taşdibek köyü mevkisinde meydana geldi. Başbakanlıktan gelen özel ekibe eskortluk eden zırhlı polis aracı, ilçeye döndüğü esnada yola daha önce terör örgütü PKK mensupları tarafından döşenen bomba patlatıldı. Patlamada zırhlı araçta bulunan 3 polis yaralanırken, olay yerine çok sayıda ambulans ve afad ekibi sevk edildi.







Öte yandan bombayı patlatan teröristlerin yakalanması için hava destekli operasyon başlatıldı.