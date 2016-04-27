MUŞ'TA POLİSE BOMBALI SALDIRI
Polis aracının geçişi esnasında bomba patlatıldı, 3 polis yaralandı
Muş'un Varto ilçesinde polis aracına yönelik bombalı saldırı düzenlendi. Olayda biri ağır 3 polis yaralandı.
Saldırı, ilçeye bağlı Taşdibek köyü mevkisinde meydana geldi. Başbakanlıktan gelen özel ekibe eskortluk eden zırhlı polis aracı, ilçeye döndüğü esnada yola daha önce terör örgütü PKK mensupları tarafından döşenen bomba patlatıldı. Patlamada zırhlı araçta bulunan 3 polis yaralanırken, olay yerine çok sayıda ambulans ve afad ekibi sevk edildi.
Öte yandan bombayı patlatan teröristlerin yakalanması için hava destekli operasyon başlatıldı.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar