

Muş'ta bugün yük treninin geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin demiryoluna döşediği bombayı patlatması sonucu 7 vagon raydan çıktı. Saldırıda ölen ve yaralanan olmazken, bölgede operasyon başlatıldı.



Olay, bugün saat 12.45 sıralarında merkeze 36 kilometre uzaklıktaki Yörecik köyü yakınlarında meydana geldi. Tatvan-Elazığ seferini yapan 53015 sefer sayılı yük treninin geçişi sırasında, daha önce PKK'lı teröristlerin demiryoluna yerleştirdiği patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu 7 vagon raydan çıktı.



Ölen ve yaralananın olmadığı saldırı sonrası bölgede geniş güvenlik önlemi alınarak operasyon başlatıldı. Raydan çıkan vagonların kaldırılması için çalışmalar başlatıldı.