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MUŞ'TA PKK TRENE SALDIRDI


MUŞ'TA PKK TRENE SALDIRDI
Tarih : 09 Eylül 2016, 14:40
Puan Ver : Muş'ta Pkk Trene Saldırdı(6/10)7


 




Muş'ta bugün yük treninin geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin demiryoluna döşediği bombayı patlatması sonucu 7 vagon raydan çıktı. Saldırıda ölen ve yaralanan olmazken, bölgede operasyon başlatıldı.



Olay, bugün saat 12.45 sıralarında merkeze 36 kilometre uzaklıktaki Yörecik köyü yakınlarında meydana geldi. Tatvan-Elazığ seferini yapan 53015 sefer sayılı yük treninin geçişi sırasında, daha önce PKK'lı teröristlerin demiryoluna yerleştirdiği patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu 7 vagon raydan çıktı.



Ölen ve yaralananın olmadığı saldırı sonrası bölgede geniş güvenlik önlemi alınarak operasyon başlatıldı. Raydan çıkan vagonların kaldırılması için çalışmalar başlatıldı.









Etiketler: Muş  Ta  Pkk  Trene  Saldırdı    haber

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