MUŞ'TA PKK TRENE SALDIRDI
Muş'ta bugün yük treninin geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin demiryoluna döşediği bombayı patlatması sonucu 7 vagon raydan çıktı. Saldırıda ölen ve yaralanan olmazken, bölgede operasyon başlatıldı.
Olay, bugün saat 12.45 sıralarında merkeze 36 kilometre uzaklıktaki Yörecik köyü yakınlarında meydana geldi. Tatvan-Elazığ seferini yapan 53015 sefer sayılı yük treninin geçişi sırasında, daha önce PKK'lı teröristlerin demiryoluna yerleştirdiği patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu 7 vagon raydan çıktı.
Ölen ve yaralananın olmadığı saldırı sonrası bölgede geniş güvenlik önlemi alınarak operasyon başlatıldı. Raydan çıkan vagonların kaldırılması için çalışmalar başlatıldı.
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