

Muş'taki jandarma karakoluna düzenlenen saldırıda yaralanan köy korucularından biri şehit oldu.







Edinilen bilgilere göre, bugün öğle saatlerinde PKK'lı bir grup terörist araçla gelerek Kızılağaç Jandarma Karakolu'na roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenledi. Güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada yaralanan geçici köy korucularından durumu ağır olan Salih Erten şehit düşerken, yaralı Aslan Yavuz ise tedavi altına alındı.







Teröristler ise geldikleri araçla kırsal kesime doğru kaçarken, bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.







ŞEMDİNLİ'DE BOMBALI TUZAK: 3 ASKER YARALI







Öte yandan Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde bu sabah askeri aracın geçişi sırasında, daha önce PKK'lı teröristler tarafından yola döşenen patlayıcının inflak ettirilmesi sonucu 3 asker yaralandı.







Sabah saatlerinde Şemdinli'den Yüksekova İlçesi'ne giden askeri zırhlı araç, ilçeye 12 kilometre uzaklıktaki kaymakamlık çeşmesi mevkiinden geçerken, PKK'lı teröristler daha önce yola yerleştirdikleri el yapımı patlayıcıyı inflak ettirdi.







Patlamada askeri araç hasar görürken, 3 asker yaralandı. Ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan askerlere ilk müdahale burada yapıldı.







Olay üzerine hastaneye gelen Kaymakam Murat Öztürk bilgi aldı.







PKK YOL KESİP KAMYON ŞOFÖRÜ ÖLDÜRDÜ







Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde yol kesip kimlik kontrolü yapan PKK'lı teröristler, bir kamyon şoförünü öldürdü.







Olay, bugün sabah saatlerinde Aktütün Köyü yakınlarında meydana geldi.







Şemdinli Aktütün yolunu Mehendi bölgesinde yol kapatan PKK'lı teröristler, kimlik kontrolü yapmaya başladı. Bu sırada Aktütün karakoluna kömür taşıdığı belirlenen bir kamyonu da durduran teröristler, şoför Zahir Er'i araçtan indirerek silahla öldürdü.







Bir süre burada örgüt propagandası yapan teröristler, daha sonra dağlık alana kaçtılar.







Olay sonrası PKK'lı teröristlerin yakalanması için bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.