Meteorolojiden Sağanak Ve Kuvvetli Rüzgar Uyarısı
Coşkun Sabah'a Bir Şok Daha!
Yazarlar Galatasaray-Osmanlıspor Maçını Yorumladı
Yarın Mhp'de Bir İlk Gerçekleşecek! 41 İlde Birden...
İstanbul'un Göbeğinde Yürek Burkan Görüntü
Ak Parti'de 2'nci Erdoğan Dönemi Başlıyor!
Muş'ta 7 Bölgede Sokağa Çıkma Yasağı
Donald Trump Suudi Arabistan'da
Sma Hastaları İçin Seçim Kriterleri Belli Oldu
Hsk'da Mesai Başlıyor
Darbeyi Mit'e Haber Veren Binbaşı Konuştu!
Türkiye Avrupa Ülkelerinin Üstünde!
Manisa'da Vahşet Boğazını Kesip Yola Attılar...
Başkent'te Silahlı Çatışma! 1 Ölü 1 Yaralı...
Meteorolojiden Toz Taşınımı Uyarısı
Erkeklerle Görüşüyor Dediği Yengesine Kızdı, Kardeşini Öldürdü
Bingöl'de 3 Terörist Öldürüldü
Kılıçdaroğlu, Sözcü Gazetesini Ziyaret Etti
Antalya'da Denizde Oluşan 4 Hortum Korkuttu
Hollanda'da Hükümet Kurulamıyor!

MUŞ'TA 7 BÖLGEDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI


MUŞ'TA 7 BÖLGEDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
Tarih : 20 Mayıs 2017, 10:45
Puan Ver : Muş'ta 7 Bölgede Sokağa Çıkma Yasağı(6/10)7


Muş Valiliğinden, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle 7 bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyuruldu.



Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek ve kullanıldıkları sığınak, barınak ve depoları tahrip etmek, şüphelilerin ikametgahlarında savcılık ile koordineli arama faaliyetleri yapmak üzere operasyon düzenleneceği bildirildi.



Açıklamada şu ifadeere yer verildi:



"Yapılacak operasyonlarda vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin tehlikeye düşmemesi için 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince 20 Mayıs 2017 günü saat 02:30'dan itibaren ilimize bağlı Varto İlçesi Omcalı, Kayalıdere, Kayalıkale, Yeşilpınar ve Kuşluk köyleri, Konaklı ve Çavuşlu mahalleleri ile sınırlı olmak üzere operasyonun sona ermesine kadar bahse konu yerlerde sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."



 



kaynak:yeniakit








Etiketler: Muş  Ta  7  Bölgede  Sokağa  Çıkma  Yasağı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER