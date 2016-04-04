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muş'ta 4 odalı pkk sığınağı bulundu

MUŞ'TA 4 ODALI PKK SIĞINAĞI BULUNDU

MUŞ'un Hasköy İlçesi'nde düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'ya ait 4 odalı sığınak ile patlayıcı yapımında kullanılan mutfak tüpleri ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Tarih : 04 Nisan 2016, 12:40
Puan Ver : Muş'ta 4 Odalı Pkk Sığınağı Bulundu(5/10)7


Valilikten yapılan açıklamada, muş 49'uncu Komando Tugay Komutan Yardımcılığı ve İl Jandarma Komutanlığı birlikleri tarafından Hasköy İlçesinde operasyon düzenlendiği bildirildi. Açıklamada şöyle denildi:



"Hasköy İlçesi Karakütük Köyü kırsalında 2 Nisan günü 'Şehit Jandarma Başçavuş Mehmet Çapar-37' operasyonunda bölücü terör örgütüne ait 4 odalı sığınak bulundu. Sığınakta 15 adet el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 12 kiloluk mutfak tüpleri ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi."








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