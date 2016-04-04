MUŞ'un Hasköy İlçesi'nde düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'ya ait 4 odalı sığınak ile patlayıcı yapımında kullanılan mutfak tüpleri ve yaşam malzemesi ele geçirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, muş 49'uncu Komando Tugay Komutan Yardımcılığı ve İl Jandarma Komutanlığı birlikleri tarafından Hasköy İlçesinde operasyon düzenlendiği bildirildi. Açıklamada şöyle denildi:







"Hasköy İlçesi Karakütük Köyü kırsalında 2 Nisan günü 'Şehit Jandarma Başçavuş Mehmet Çapar-37' operasyonunda bölücü terör örgütüne ait 4 odalı sığınak bulundu. Sığınakta 15 adet el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 12 kiloluk mutfak tüpleri ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi."