O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

muş'ta 2 sığınak imha edildi

MUŞ'TA 2 SIĞINAK İMHA EDİLDİ

Operasyonda, PKK/KCK terör örgütü mensuplarına ait biri 4 odalı, biri de 2 odalı olmak üzere 2 sığınak bulundu

Tarih : 09 Aralık 2016, 11:51
Puan Ver : Muş'ta 2 Sığınak İmha Edildi(9/10)8


Muş İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birliklerin gerçekleştirdiği 'Şehit Jandarma Üsteğmen Rahim Çelik-206' operasyonun terör örgütü PKK'nın 2 sığınağı imha edildi.



Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, 6-7 Aralık tarihlerinde merkeze bağlı Kayalısu Köyü ile Buğdaylı, Dalakulig, Navro Tepe ve Büyükler Mahalleleri arasında kalan bölgede 'Şehit Jandarma Üsteğmen Rahim Çelik-206' operasyonu gerçekleştirildiği duyuruldu.



Operasyonda, PKK/KCK terör örgütü mensuplarına ait biri 4 odalı, biri de 2 odalı olmak üzere 2 sığınak bulundu. Sığınaklarda; 1'i dolu olmak üzere 8 adet 12 kiloluk mutfak tüpü, 9 boş piknik tüpü, 2 akü, çok sayıda büyük boy pil ile yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi.



Açıklamada, "Olay ile ilgili adli tahkikata başlanılmış olup ele geçirilen malzemeler yerinde imha edilmiştir. Halkımızın huzur ve güvenliği için terör ve teröristlerle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Muş  Ta  2  Sığınak  İmha  Edildi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER