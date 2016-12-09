Operasyonda, PKK/KCK terör örgütü mensuplarına ait biri 4 odalı, biri de 2 odalı olmak üzere 2 sığınak bulundu



Muş İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birliklerin gerçekleştirdiği 'Şehit Jandarma Üsteğmen Rahim Çelik-206' operasyonun terör örgütü PKK'nın 2 sığınağı imha edildi.



Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, 6-7 Aralık tarihlerinde merkeze bağlı Kayalısu Köyü ile Buğdaylı, Dalakulig, Navro Tepe ve Büyükler Mahalleleri arasında kalan bölgede 'Şehit Jandarma Üsteğmen Rahim Çelik-206' operasyonu gerçekleştirildiği duyuruldu.



Operasyonda, PKK/KCK terör örgütü mensuplarına ait biri 4 odalı, biri de 2 odalı olmak üzere 2 sığınak bulundu. Sığınaklarda; 1'i dolu olmak üzere 8 adet 12 kiloluk mutfak tüpü, 9 boş piknik tüpü, 2 akü, çok sayıda büyük boy pil ile yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi.



Açıklamada, "Olay ile ilgili adli tahkikata başlanılmış olup ele geçirilen malzemeler yerinde imha edilmiştir. Halkımızın huzur ve güvenliği için terör ve teröristlerle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi.







kaynak:habertürk