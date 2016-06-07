MUŞ'TA 2 CANLI BOMBA YAKALANDI; 1 TON BOMBA YÜKLÜ ARAÇ ELE GEÇİRİLDİ
İstanbul'da düzenlenen ve 12 polis ve sivilin şehit düştüğü bombalı saldırının ardından tüm gözler İstanbul'dayken, Muş'ta adeta faciadan dönüldü. Emniyet tarafından yapılan operasyonda 2 PKK'lı canlı bomba yakalanırken, valilik binasına 200 metre uzaklıkta da 1 ton bomba yüklü araç ele geçirildi.
VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI
Muş Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Muş İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonel çalışmalar neticesinde; 4 Haziran 2016 günü PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması (YDG-H) içerisinde faaliyetlerde bulunmak amacıyla ilimizde görevlendirildiği tespit edilen 2 terör örgütü mensubu yakalanmıştır." denildi.
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