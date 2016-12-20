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müslümanlar fişlenmeyecek

MÜSLÜMANLAR FİŞLENMEYECEK

Müslümanlar fişlenmeyecek gibi gözüküyor. ABD merkezli teknoloji devleri, yeni başkan Trump'ın seçim döneminde dile getirdiği Müslümanları fişleme projesi gerçek olursa destek vermeyeceklerini açıkladı.

Tarih : 20 Aralık 2016, 16:25
Puan Ver : Müslümanlar Fişlenmeyecek(7/10)5


Müslümanlar fişlenmeyecek gibi gözüküyor. ABD merkezli teknoloji devleri, yeni başkan Trump'ın seçim döneminde dile getirdiği Müslümanları fişleme projesi gerçek olursa destek vermeyeceklerini açıkladı.



 



ABD seçimlerinden zaferle ayrılan Donald Trump'ın, seçim kampanyası döneminde ortaya koyduğu tartışma yaratan projelerden biri de ülkedeki Müslümanların internet üzerinde kayıt altına alınması ve takip edilmesiydi. Trump'ın seçimi kazanması ve ardından teknoloji devlerinin CEO'larıyla bir toplantı düzenlemesi akıllara bu projeyi de getirdi. Ancak teknoloji devlerinin açıklamalarına bakılırsa Müslümanlar fişlenmeyecek gibi gözüküyor.



 



Apple, Google ve Uber ayrı ayrı yaptıkları açıklamalarda böyle bir projenin parçası olmayı düşünmediklerini dile getirdi. Apple tarafından yapılan açıklamada “İnsanlar neye inandıklarına, nasıl göründüklerine, kimi sevdiklerine bakılmadan eşit olarak değerlendirilmeli. Bize bu düşüncemizle çelişen bir teklif gelmedi ve gelirse de reddederiz.” denildi. Google da kendilerine Müslümanları fişleme talebi gelmediğini ve böyle bir talebin söz konusu olmadığı için memnun olduklarını belirtirken, gelmiş olsa bile kabul etmelerinin mümkün olmadığını dile getirdi. Uber yetkilileri de böyle bir teklif gelirse hayır diyeceklerini söyledi.



ABD'de Müslümanları fişleme konusuna karşı çıkan teknoloji şirketleri sadece bunlar değil. Microsoft, Twitter ve Facebook'un da buna karşı çıktığı biliniyor. Trump henüz bu konuyu gündeme getirmese de getirdiği takdirde teknoloji devlerinin bu duruşlarını koruyup, koruyamayacağını ise zaman gösterecek.



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Etiketler: Müslümanlar  Fişlenmeyecek    haber

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