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Müslüman Oyuncu, Logosunda Haç Olan Kulüpten Ayrıldı

MÜSLÜMAN OYUNCU, LOGOSUNDA HAÇ OLAN KULÜPTEN AYRILDI

Makedonya ekibi Skopje'ye transfer olan müslüman oyuncu Florent Osmani, kulübün logosundaki haç işaretini taşımak istemediği için takımdan ayrıldı.

Tarih : 27 Temmuz 2017, 18:10
Puan Ver : Müslüman Oyuncu, Logosunda Haç Olan Kulüpten Ayrıldı(10/10)6

Makedonya kulübü Skopje'nin bu yaz yaptığı en büyük transfer olan Florent Osmani, kulübün logosunda haç olduğu için takımdan ayrılma kararı aldı.

"HAÇ TAŞIYAMAM"

2 hafta önce takımıyla birlikte yeni sezon kampına katılan ve ayrılan Florent Osmani, Makedon basınına yaptığı açıklamada; "Skopje'nin ambleminde haç var. Ben böyle bir amblemi, dinsel nedenlerden ötürü taşıyamam." dedi.

"BEN MÜSLÜMANIM, BU LOGOYU TAŞIYAMAM"

Kulüp yönetimiyle logo konusunda görüştüğünü belirten Osmani, "Yönetimle bugün oturduk konuştuk. Ben bu kulüpte oynamak istiyorum ama bu logoyu taşımak istemiyorum. Ben müslümanım. Logonun sadece haç olan kısmını kapatmak istedim. Ancak, benim istediğimi kabul etmediler. Dinim benim için çok özel. Bu yüzden kulüpten ayrılma kararı aldım" dedi.

Florent Osmani, daha önce Türkiye'de 12 Bingölspor'da da forma giymişti.

İşte Skopje'nin logusu:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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