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müslüman kadınlardan londra'da insan zinciri

MÜSLÜMAN KADINLARDAN LONDRA'DA İNSAN ZİNCİRİ

İngiltere'nin başkenti Londra'da geçtiğimiz Çarşamba günü düzenlenen silahlı saldırının ardından Müslüman kadınlar el ele tutuşarak Westminster Köprüsü üzerinde saldırıda hayatını kaybedenleri andı.

Tarih : 27 Mart 2017, 11:32
Puan Ver : Müslüman Kadınlardan Londra'da İnsan Zinciri(10/10)11


Umudun sembolü olarak görülen mavi renkli başörtüleriyle Westminster Köprüsü üzerine gelen Müslüman kadınlar ele ele tutuşarak dünyaya birlik mesajı verdi.



 5 dakika boyunca kadınlar köprünün üzerinde saldırıda hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu. Organizayonun "Kadınlar Yürüyüşü" platformuna üye kadınlar tafaından gerçekleştirildiği belirtiliyor.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Müslüman  Kadınlardan  Londra  Da  İnsan  Zinciri    haber

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