MÜSLÜM GÜRSES'İN HAYATI FİLM OLUYOR
Arabesk müziğin sevilen ismi Müslüm Gürses'in hayatı film oluyor. Sizce ünlü sanatçıyı hangi aktör canlandırsın? Oy verin, ankete katılın.
2013 yılında hayata veda eden arabesk müziğin önde gelen seslerinden Müslüm Gürses'in hayatı film oluyor.
"Film yapmak istiyorum. Onun ne kadar 'özel' bir adam olduğunu ben sağken, anlatmamız lazım" diyen Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur; senaryonun son halini aldığını açıkladı.
Senaryo Hakan Günday'dan
Mine Şengöz önderliğinde proje tasarım şirketi Saatiçerik'in hayata geçireceği filmin senaryosunu yazar Hakan Günday üstleniyor. "Kinyas ve Kayra", "Az", "Daha" gibi birçok romana imza atan Günday'ın iki kısa filmin senaryosunda da imzası bulunuyor.
2012 yılından beri edebiyatçılar, sosyologlar ve psikloglarla birlikte film için çalıştıklarını ve Müslüm Gürses hayattayken projeye onay verdiğini dile getiren Mine Şengöz, her şey yolunda giderse filmin çekimlerine şubat ya da en geç mart ayında, sanatçının ölüm yıldönümünde başlanacağını ifade etti.
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