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Müslim'in yakalanmasına Erdoğan'dan 'temenni' ile başlayan ilk yorum

MÜSLİM'İN YAKALANMASINA ERDOĞAN'DAN 'TEMENNİ' İLE BAŞLAYAN İLK YORUM

Terör örgütü PYD'nin elebaşı Salih Müslim'in Çekya'da yakalanmasıyla ilgili ilk kez konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "PYD'nin başı yakalandı. Temennimiz Çekya bunu bize teslim eder." dedi.

Tarih : 25 Şubat 2018, 21:40
Puan Ver : Müslim'in Yakalanmasına Erdoğan'dan 'temenni' İle Başlayan İlk Yorum(10/10)6

Terör örgütü PYD'nin elebaşı Salih Müslim'in Çekya'da yakalanmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "PYD'nin başı yakalandı. Temennimiz Çekya bunu bize teslim eder." yorumu geldi.

"TEMENNİ EDERİZ ÇEKYA BUNU BİZE TESLİM EDER"

Şanlıurfa'da AK Parti Kongresi öncesi konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise terörist başı Müslim'in yakalanmasıyla ilgili "PYD'nin başı yakalandı. Temennimiz Çekya bunu bize teslim eder." dedi.

ÇEKYA POLİSİ TARAFINDAN YAKALANDI

Hatırlanacağı gibi Türkiye'nin 13 Şubat'ta hakkında kırmızı bülten çıkardığı terör örgütü PYD'nin elebaşı Sahil Müslim Çekya polisinin İnterpol birimi tarafından geçtiğimiz akşam yakalanmıştı.

ADALET BAKANLIĞI İADESİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Öte yandan Adalet Bakanlığı, Çekya'nın başkenti Prag'da yakalanan terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslim'in Türkiye'ye iade edilmesi için çalışma başlatıldığını açıkladı.

4 MİLYON LİRA ÖDÜLLE ARANIYORDU

Türkiye, Salih Müslim için 13 Şubat'ta kırmızı bülten çıkarmıştı. İçişleri Bakanlığı'nın terör suçlarından arananların yer aldığı kırmızı listeye 44, mavi listeye 26, yeşil listeye 34, turuncu listeye 37, gri listeye 89 yeni isim eklenmiş ve 4 milyon TL ödüllü kırmızı listeye eklenenler arasında terör örgütü PYD'nin eski lideri Salih Müslim de yer almıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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