

AZ Alkmaar'ın 23 yaşındaki Uruguaylı kalecisi Sergio Rochet, Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera'yı kendisine örnek aldığını söyledi.







Uruguay Milli Takımı'nda forma alması için Muslera'yı geçmesi gerektiğini bildiğini söyleyen Rochet, "Muslera gerçekten harika bir kaleci. Milli takımda forma almak için gerçekten çok fazla çalışmalıyım, benim için çok zorlu bir rekabet. Yine de, hayalini kuruyorum. Henüz 23 yaşındayım ve, bu seviyede devam ederse, şans bulurum" ifadelerini kullandı. Rochet ayrıca, Muslera ile birlikte Manuel Neuer'i de çok beğendiğini söyledi.







Bu sezon AZ Alkmaar'da 33 maçta görev alan genç file bekçisi kalesinde 48 gol görürken; 9 kez kalesini gole kapadı.