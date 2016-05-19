O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

muslera'yı örnek alıyorum

MUSLERA'YI ÖRNEK ALIYORUM

Galatasaray'ın yıldızı Fernando Muslera'ya, Avrupa'da bir kaleciden büyük övgü geldi. İşte o sözler...

Tarih : 19 Mayıs 2016, 14:16
Puan Ver : Muslera'yı Örnek Alıyorum(7/10)7


AZ Alkmaar'ın 23 yaşındaki Uruguaylı kalecisi Sergio Rochet, Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera'yı kendisine örnek aldığını söyledi.



Uruguay Milli Takımı'nda forma alması için Muslera'yı geçmesi gerektiğini bildiğini söyleyen Rochet, "Muslera gerçekten harika bir kaleci. Milli takımda forma almak için gerçekten çok fazla çalışmalıyım, benim için çok zorlu bir rekabet. Yine de, hayalini kuruyorum. Henüz 23 yaşındayım ve, bu seviyede devam ederse, şans bulurum" ifadelerini kullandı. Rochet ayrıca, Muslera ile birlikte Manuel Neuer'i de çok beğendiğini söyledi.



Bu sezon AZ Alkmaar'da 33 maçta görev alan genç file bekçisi kalesinde 48 gol görürken; 9 kez kalesini gole kapadı.








Etiketler: Muslera    Örnek  Alıyorum    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER