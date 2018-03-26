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Musleralı Uruguay, Çin'de Şampiyon Oldu

MUSLERALI URUGUAY, ÇİN'DE ŞAMPİYON OLDU

Fernando Muslera'nın kalesini koruduğu Uruguay, Çin Kupası hazırlık turnuvası finalinde Galler'i 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

Tarih : 26 Mart 2018, 17:20
Puan Ver : Musleralı Uruguay, Çin'de Şampiyon Oldu(7/10)3

Çin'de düzenlenen Çin Kupası'na katılan Uruguay ve Galler, finalde karşı karşıya geldi. Uruguay, finalde Galler'i 1-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Uruguay'a kupayı getiren tek gol, 49. dakikada Edison Cavani'den geldi. Çek Cumhuriyeti'ni mağlup ederek finale yükselen Uruguay, finalde Galler'i bu golle mağlup ederek Çin Kupası'nın kazananı oldu.

MUSLERA'DAN KRİTİK KURTARIŞLAR

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera, Çek maçında olduğu gibi bu maçta da 90 dakika sahada kaldı ve tam 9 kurtarış yaparak şampiyonlukta önemli pay sahibi oldu.

Öte yandan Çin Kupası 3.lük maçında Çek Cumhuriyeti, ev sahibi Çin'i 4-1 mağlup etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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