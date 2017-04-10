MUSLERA'DAN YÖNETİMİ ŞOKE EDEN İSTEK!
Galatasaray yönetiminin sözleşme uzatmak istediği kaleci Fernando Muslera'dan şok eden talep geldi...
Yönetimin sözleşmesini uzatmak istediği Fernando Muslera'nın menajeri Daniel Fonseca'nın "Zam yaparsanız olur" dediği öğrenildi. İstediği yeni rakam ise dudakları uçuklattı...
Halen yılda 3 milyon 575 bin euro kazanan Uruguaylı file bekçisinin ücretinin 4 milyon 250 bin euroya yükseltilmesini istediği gelen haberler arasında.
kaynak:sabah
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