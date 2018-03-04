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Muslera'dan Ayrılık Sinyali: Oturulur Ve Konuşulur
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Muslera'dan ayrılık sinyali: Oturulur ve konuşulur

MUSLERA'DAN AYRILIK SİNYALİ: OTURULUR VE KONUŞULUR

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, Karabükspor'u 7-0 yendiği maç sonrası transferle ilgili konuşan Muslera, "Galatasaray'ı ve beni mutlu edecek bir teklif olursa, oturulur ve konuşulur" dedi.

Tarih : 04 Mart 2018, 00:50
Puan Ver : Muslera'dan Ayrılık Sinyali: Oturulur Ve Konuşulur(10/10)6

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, Kardemir Karabükspor'u 7-0 yenerken maç sonu Fernando Muslera transferle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"İNANILMAZ BİR AĞRI VAR"

"Sağlık ekibimize, doktorlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Akhisar maçında belimde inanılmaz bir ağrı vardı ama beni maça yetiştirdiler."

"ŞU ANDA ÖYLE BİR ŞEY YOK"

"Bir kontratım var ve hedefim kontratın sonuna kadar Galatasaray'da kalmak. Sezon sonunda çok ciddi, Galatasaray'ı ve beni mutlu edecek bir teklif olursa, oturulur ve konuşulur. Şu anda böyle bir şey yok."


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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