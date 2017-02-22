

Beşiktaş derbisinde sarı-kırmızılı formayla 188. lig maçına çıkıp, Simovic'in rekoruna ortak olmayı hedefleyen Muslera, bu konuyla ilgili GSTV'ye açıklamada bulundu.



Galatasaray'da 188. lig maçına çıkacak olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu kaydeden Uruguaylı file bekçisi, "Önemli bir rekoru kırmaya hazırlandığım için heyecanlı olduğumu söyleyebilirim. Takımın bana duyduğu güven üst seviyedeymiş ki bu kadar maç oynamışım." dedi.







kaynak:sabah