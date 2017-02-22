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muslera: ülkeme döneceğim ve...

MUSLERA: ÜLKEME DÖNECEĞİM VE...

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak Beşiktaş derbisinde görev alması halinde, Galatasaray'ın efsane kalecilerinden Zoran Simovic'e ait 27 yıllık rekoru egale edecek Fernando Muslera, bu durumdan oldukça memnun.

Tarih : 22 Şubat 2017, 15:11
Puan Ver : Muslera: Ülkeme Döneceğim Ve...(6/10)3


Beşiktaş derbisinde sarı-kırmızılı formayla 188. lig maçına çıkıp, Simovic'in rekoruna ortak olmayı hedefleyen Muslera, bu konuyla ilgili GSTV'ye açıklamada bulundu.



Galatasaray'da 188. lig maçına çıkacak olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu kaydeden Uruguaylı file bekçisi, "Önemli bir rekoru kırmaya hazırlandığım için heyecanlı olduğumu söyleyebilirim. Takımın bana duyduğu güven üst seviyedeymiş ki bu kadar maç oynamışım." dedi.



 



kaynak:sabah






Etiketler: Muslera  Ülkeme  Döneceğim  Ve    haber

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