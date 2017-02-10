Lavrov'dan Flaş Suriye Açıklaması
Referandum Süreci Nasıl İşleyecek?
Nüfus Cüzdanıyla Ukrayna Dönemi!
Merkez Bankası'nda Bylock Depremi! Gözaltılar Var
Muslera: Teklif Gelirse Kabul Ederim
Rusya'dan Flaş Açıklama
Oscar Adayları Provada Buluştu!
Dizel Sayısı 10 Yılda Yüzde 400 Arttı
Yök'ten Khk'lar İle İlgili Açıklama
Referandum Ne Zaman Yapılacak? Flaş Açıklama
Rusya'dan Fenerbahçe Sözleri: Çok Güçlüler
Murat Yıldırım Referandum Kararını Açıkladı
Akciğer İltihabını Tamamen Temizliyor Ve…
Trump Konuştu, Altın Çakıldı!
Sibirya'dan Geldi! Pazar Yurdu Saracak!
104'er Kez Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi!
İngiltere Genelkurmay Başkanı Peach Ankara Da
Facebook Üzerinde Yaptığı Canlı Yayında İntihar Etti
Çanakkale De 4.9 Büyüklüğünde Deprem Oldu
Enes'in Katillerine Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis

muslera: teklif gelirse kabul ederim

MUSLERA: TEKLİF GELİRSE KABUL EDERİM

Galatasaray kalecisi Fernando Muslera, "Kulübümde sözleşme yenileme konusunda teklif gelirse kabul ederim" dedi.

Tarih : 10 Şubat 2017, 14:42
Puan Ver : Muslera: Teklif Gelirse Kabul Ederim(5/10)3


Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Muslera, Kayserispor maçından önce basın mensuplarının karşısına çıktı.



Galatasaray'dan sözleşme yenileme teklifi gelmesi durumunda kabul edeceğini ifade eden Muslera, "Transfer haberleri benim de kulağıma geliyor, 6 yıldır buradayım. Sözleşme yenileme konusunda bir teklif gelirse, bunu kabul ederim, ben Galatasaray'da mutluyum. Büyük bir kulüpten teklif gelirse de ve Galatasaray da buna sıcak bakarsa düşünebiliriz. Galatasaray'da kaptanlık gibi bir düşüncem yok, benim için en önemli şey Galatasaray tarihine adımı yazdırmak, en önemli şey bu" şeklinde konuştu.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Muslera  Teklif  Gelirse  Kabul  Ederim    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER