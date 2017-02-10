MUSLERA: TEKLİF GELİRSE KABUL EDERİM
Galatasaray kalecisi Fernando Muslera, "Kulübümde sözleşme yenileme konusunda teklif gelirse kabul ederim" dedi.
Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Muslera, Kayserispor maçından önce basın mensuplarının karşısına çıktı.
Galatasaray'dan sözleşme yenileme teklifi gelmesi durumunda kabul edeceğini ifade eden Muslera, "Transfer haberleri benim de kulağıma geliyor, 6 yıldır buradayım. Sözleşme yenileme konusunda bir teklif gelirse, bunu kabul ederim, ben Galatasaray'da mutluyum. Büyük bir kulüpten teklif gelirse de ve Galatasaray da buna sıcak bakarsa düşünebiliriz. Galatasaray'da kaptanlık gibi bir düşüncem yok, benim için en önemli şey Galatasaray tarihine adımı yazdırmak, en önemli şey bu" şeklinde konuştu.
kaynak:sabah
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar