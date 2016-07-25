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muslera: taffarel'in gideceğini biliyordum!

MUSLERA: TAFFAREL'İN GİDECEĞİNİ BİLİYORDUM!

Galatasaray'ın yıldız kalecisi Fernando Muslera, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Tarih : 25 Temmuz 2016, 17:39
Puan Ver : Muslera: Taffarel'in Gideceğini Biliyordum!(8/10)10


Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Danimarka'da devam eden kamp çalışmaları sırasında basın mensuplarının karşısına çıktı. Yıldız oyuncu, darbe girişiminin ardından sarı-kırmızılı ekipten ayrılma düşüncesi olmadığını ve Galatasaray'da çok mutlu olduğunu söyledi.



Taffarel'in ayrılığı için konuşan Muslera, "Taffarel benim için çok önemli bir insan, ağabeyim. Hocadan fazlası. Tabii ki kararı beni üzdü. Ancak benimle daha önce paylaştı, biliyordum. Taffarel ailesine bağlı bir insan ve 5 senedir ailesinden uzak. Kararı almasının nedeni tekrar ailesiyle birlikte olmak istemesi. Herkesin saygı duyması gerekiyor. 5 sene boyunca akıllıca bir şey yaptı.








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