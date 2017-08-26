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MUSLERA: ŞAMPİYON OLURSAK 15-20 TANE BARBEKÜ PARTİSİ VERİRİM


Muslera: Şampiyon Olursak 15-20 Tane Barbekü Partisi Veririm
Tarih : 26 Ağustos 2017, 00:50
Puan Ver : Muslera: Şampiyon Olursak 15-20 Tane Barbekü Partisi Veririm(6/10)2

Süper Lig'de Galatasaray'ın Sivasspor'u 3-0 yendiği maçın ardından Muslera açıklamalarda bulundu.

"TARAFTARLAR HEP YANIMIZDA OLSUN"

Sivasspor karşısında çok iyi bir performans sergilediklerini ifade eden Muslera, "Gol yememek çok önemli, sezon başlarken de en önemli düşüncemiz buydu. Bugün de gol yemedik, bizim için kritik. Taraftarımız bizim için çok önemli. İyi günde de kötü günde de bizim yanımızda olmalılar. Onlar bizim 12. adamımız var ve onlar bizim yanımızdayken her zaman daha güçlü oluyor" dedi.

"YETER Kİ ŞAMPİYON OLALIM!"

En büyük hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirten Muslera, Şampiyonluk olmak istiyoruz, en büyük hedefimiz bu. Lig çok uzun, daha zorlu maçlar bizi bekliyor. Tanrı izin verir de şampiyon olursak 15-20 tane barbekü partisi veririm, yeter ki şampiyon olalım. Sivaspor karşısında herkes çok iyiydi ama illa bir isim vermem gerekiyorsa Tolga Ciğerci diyebilirim, alışık olmadığı bir pozisyonda oynuyor" şeklinde konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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