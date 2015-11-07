

Galatasaray Benfica maçındaki yenilginin ardından hem ligdeki 8 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmek hem de yeniden moral bulmak istiyor. Bugün bir isim diğerlerinden daha farklı bir heyecan yaşayacak... 2011-12 sezonu öncesi sarı-kırmızılı takıma katılan Fernando Muslera, sarı-kırmızılı kulüpteki 132. lig maçına çıkacak. Bu rakam Galatasaray'ın gelmiş geçmiş en önemli yabancısı Gheorghe Hagi'nin Galatasaray'da lig tarihinde giydiği forma sayısıyla aynı!







SIRADA MONDi VAR







Kulüp tarihinde en çok forma giyen 4. yabancı olan Gheorghe Hagi 10 kupa (4 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 UEFA, 1 Süper Kupa) kazanmıştı. Uruguaylı kaleci ise geride kalan 4 sezonda 8 kupa (3 lig şampiyonluğu, 3 TFF Süper Kupa, 2 Türkiye Kupası) kaldırdı. Bugün Rize deplasmanında Rumen efsaneyi yakalayarak 'çinko' diyecek olan Fernando Muslera devamında 185 kez forma giyen Kolombiyalı kaleci Faryd Mondragon'u yakalamak için çaba sarfedecek. Galatasaray'da rekor 188 ile 1984-1991 arası forma giyen kaleci Zoran Simovic'te. Onu 185 ile Cevad Prekazi takip ediyor.







HAGI'YI YAKALAMAK BİR ONUR







Hagi ile ligde aynı maç sayısına ulaşacak olan Muslera bu konu ile ilgiliS Sabah'a şunları söyledi: "Hagi gibi bir ismi yakalamak benim için gerçekten onur. Umarım ben de Hagi gibi Galatasaray'la Avrupa'da kupa kaldırırım ve tarihe geçerim. Hagi, Galatasaray için bir efsane. Taraftar onu unutamadı. En büyük hedefim gelecekte onun gibi saygıyla anılmak."