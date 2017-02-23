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Muslera: Rekorum Kırılmasın
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muslera: rekorum kırılmasın

MUSLERA: REKORUM KIRILMASIN

Beşiktaş derbisinde sarı-kırmızılı formayla 188'inci lig maçına çıkıp, Galatasaray'ın efsane kalecilerinden Zoran Simovic'e ait 27 yıllık rekoru egale edecek olan Fernando Muslera GSTV'ye konuştu:

Tarih : 23 Şubat 2017, 12:03
Puan Ver : Muslera: Rekorum Kırılmasın(9/10)10


Beşiktaş derbisinde sarı-kırmızılı formayla 188'inci lig maçına çıkıp, Galatasaray'ın efsane kalecilerinden Zoran Simovic'e ait 27 yıllık rekoru egale edecek olan Fernando Muslera GSTV'ye konuştu: "Simovic'in rekoru kolay kırılacak bir rekor değil.



Onu kutluyorum ama üzgünüm rekorlar kırılmak içindir! Daha çok oynamak istiyorum. Böylece bu rekor bir daha kırılmasın. Galatasaray benim evim, ailem. Avrupa kariyerimi burada bitirmek istiyorum. Daha sonra da ülkeme dönüp futbolu başladığım kulüpte tamamlamak istiyorum.'



 



kaynak:sabah








Etiketler: Muslera  Rekorum  Kırılmasın    haber

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