

Muslera ayrıca geçirdikleri sıkıntılı dönemi hatırlatarak "Taraftar bizim için çok çok önemli. Biz onlarla kendimizi daha güçlü hissediyoruz. Onlardan ricam bir daha ceza almasınlar. Ve ceza almalarına neden olan şeyleri yapmasınlar" çağrısında bulundu.