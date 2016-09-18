MUSLERA İSYAN ETTİ! :BİR DAHA YAPMAYIN!
Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera taraftara ceza alacak işlerden uzak durmalarını ve bir daha seyircisiz oynamak zorunda kalmak istemediklerini belirtti.
Muslera ayrıca geçirdikleri sıkıntılı dönemi hatırlatarak "Taraftar bizim için çok çok önemli. Biz onlarla kendimizi daha güçlü hissediyoruz. Onlardan ricam bir daha ceza almasınlar. Ve ceza almalarına neden olan şeyleri yapmasınlar" çağrısında bulundu.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar