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muslera isyan etti! :bir daha yapmayın!

MUSLERA İSYAN ETTİ! :BİR DAHA YAPMAYIN!

Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera taraftara ceza alacak işlerden uzak durmalarını ve bir daha seyircisiz oynamak zorunda kalmak istemediklerini belirtti.

Tarih : 18 Eylül 2016, 11:24
Puan Ver : Muslera İsyan Etti! :Bir Daha Yapmayın!(10/10)12


Muslera ayrıca geçirdikleri sıkıntılı dönemi hatırlatarak "Taraftar bizim için çok çok önemli. Biz onlarla kendimizi daha güçlü hissediyoruz. Onlardan ricam bir daha ceza almasınlar. Ve ceza almalarına neden olan şeyleri yapmasınlar" çağrısında bulundu.








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