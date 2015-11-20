

Bu açıklama çok konuşulacak. Hamza Hamzaoğlu'nun gönderilmesinde baş sorumlu olarak gösterilen Florya'nın yeni patronu Fatih İşbecer'in görevine son verdikleri hocaları için ağır bir ithamda bulunduğu öne sürüldü. Takvim'in haberine göre, Sarı-Kırmızılı yöneticinin, "Muslera bile Hamza Hamzaoğlu'nun gönderilmesini istiyordu. Takımda disiplin elden getmişti" dediği öğrenildi.







BEKLENEN SON



Hamza Hamzaoğlu'nun takımda kaybolan disiplini hiçbir zaman geriye getiremediğini söyleyen İşbecer'in yakın çevresine "Bu zaten beklenen sondu" dediği de ortaya çıktı.







Muslera polemiği gündemde







Mustafa Denizli, Galatasaray'ın en formda ismi, '1' numarası Muslera için Cimbom'a ilk geldiği dönemde yediği hatalı bir gol sonrası 'elleri küçük olduğu için bu golleri yiyor' yorumunu yapmıştı. Yolları kesişen ikilinin bu polemik sonrası buluşmasında yaşanacaklar merakla bekleniyor. (Fotomaç)