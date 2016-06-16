Galatasaray Kulübü, futbol takımının başarılı kalecisi Fernando Muslera'nın 30. yaş günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Uruguaylı file bekçisi Muslera'nın 30. yaş günü kutlandı. Yayımlanan mesajda, Muslera'nın futbol kariyeri ve Galatasaray dönemiyle ilgili çok sayıda bilgiye de yer verildi.



Muslera'nın, Galatasaray'ın tarihinde en çok lig maçına çıkan 4 yabancı oyuncudan biri olduğu vurgulanırken, sarı kırmızılı formayla 3 lig, 3 TFF Süper Kupa ve 3 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadığı hatırlatıldı.