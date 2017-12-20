MUSK, TWİTTER'DA YANLIŞLIKLA TELEFON NUMARASINI PAYLAŞTI
Elon Musk, Facebook'un sahibi olduğu sanal gerçeklik platformu Oculus'ün CTO'su John Carmack'e özelden atmak istediği telefon numarasını, yanlışlıkla Twitter'da herkese açık biçimde paylaştı.
Space X ve Tesla'nın kurucusu Elon Musk bir teknoloji dehası olmasına rağmen sosyal medyada yanlışlıkla telefon numarasını paylaştı. Facebook'un sanal gerçeklik kuruluşu Oculus'un üst düzey teknoloji yöneticisi (CTO) John Carmack'e özelden yürümek isteyen ve kişisel cep telefonu numarasını vermek isteyen Elon Musk, mesajı yanlışlıkla herkese açık ortamda mention ile paylaştı. 16.7 milyon takipçisi olan Musk'ın attığı tweet saniyeler içerisinde silinmesine rağmen milyonlarca görüntüleme aldı.
ARAYANLARI MUSK'IN İLGİNÇ MESAJI KARŞILADINumarayı arayan CNBC muhabiri Musk'ın telefonundaki telesekreter mesajının popüler PlayStation oyunu "God of War" göndermesi olduğunu açıkladı.
Mesajda "Tanrılar sayesinde başardın. Bir şekilde bana ulaştın. Sana tebrik ve saygılarımı sunuyorum." dendiği belirtildi. Öte yandan Elon Musk'ın neden John Carmack ile görüşmek istediği de merak konusu oldu.Bilgisayar oyunları endüstirisinde efsane gözüyle bakılan Carmack, id Software şirketini kurmasıyla ön plana çıkmıştı. Doom ve Quake gibi dönemin efsane klasiklerini geliştiren şirketin beyni olan Carmack daha sonra, 2013 yılında Oculus'a geçmiş ve 1 sene sonra Facebook şirketi 2.3 milyar dolara satın almasına rağmen görevinde kalmıştı.
BİLİŞİM DÜNYASINA 12 YAŞINDA BAŞLADI
Elon Musk her ne kadar sanal gerçekliğe ilgisiz görünüp daha ziyade uzay teknolojileri, yenilenebilir enerji ve otomotiv endüstrisine yoğunlaşsa da bilişim dünyasına girişi 12 yaşındayken bir dergi için 500 dolar karşılığında tasarladığı Blaster isimli bilgisayar oyunuyla başlıyor.
Dolayısıyla kulislerde Elon Musk'ın yeniden bilgisayar oyunları endüstrisine dönebileceği ve John Carmack'i de bu nedenle Facebook'tan koparmak istediği konuşulmaya başlandı.
Kaynak: haberinburada
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