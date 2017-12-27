Transfere 300 Milyon Sterlin Harcayan Mourinho'dan Şaka Gibi Çıkış
Hayali Suya Düştü, Mehmet Ağar Seçime Giremiyor
Milli Savunma Bakanı Duyurdu: Rusya İle S-400 Anlaşması Tamam! 2 Sistem, 4 Batarya Alınacak
Sudan'ın Ucuz Et Teklifine Fakıbaba'dan Yanıt: Taşıma Suyla Değirmen Dönmez
Askeriyede Yeni Dönem! Kışlada Pişen Yemeğe Kalite Kontrol Geliyor
Galatasaray'ın Yeni Transferi Hasan Gündem, İlk Antrenmana Çıktı
Ulaştırma Bakanlığına 17 Personel Alınacak
Taşeron Düzenlemesinin Kamuya Maliyeti 7,5 Milyar Lira
Sabiha Gökçen Havalimanı, 31 Milyon Yolcuyla Rekor Kırdı
Lüks Otomobilleri Taksi Yapan Şoförler, Kontak Açamaz Hale Geldi
Rus Basını Duyurdu: Türkiye, 4 Adet S-400 Bataryasını 2,5 Milyar Dolara Satın Aldı
İtü, Ağaoğlu'nun Tesla İddialarını Yalanladı
Devletten 4 İle Büyük Destek! 25 Bin Yeni Konut Yapılacak
Milli Piyango Biletlerinin Yüzde 99'u Tükendi
Dev Hava Yolu Şirketi Air France-Klm, Thy İle Yarışında Geri Kaldı
Petrol Fiyatları Son 2 Yılın En Yüksek Seviyesini Gördü
Asker Bülent'in Yeni Takımı Şaşırttı
Taraftarın Sevgilisi Sow, Fenerbahçelileri Sırtından Vuruyor
Dolgu Alan Üstündeki Rize'de 70 Bin Kişi Büyük Tehlike Altında
Dolar Sakin Seyrini Devam Ettiriyor

Musk Duyurdu: Tesla'nın Pickup Modeli Geliyor

MUSK DUYURDU: TESLA'NIN PİCKUP MODELİ GELİYOR

Tesla'nın kurucusu Elon Musk, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada elektrikli pickup modeli hazırlığında olduklarını doğruladı.

Tarih : 27 Aralık 2017, 11:40
Puan Ver : Musk Duyurdu: Tesla'nın Pickup Modeli Geliyor(9/10)5

Tesla'nın kurucusu Elon Musk sosyal medya platformu Twitter'da elektrikli pickup isteyen kullanıcıya yönelik yaptığı açıklamada "Model Y'den hemen sonra bir kamyonet yapacağımıza söz veriyorum. Ana dizayn/ mühendislik unsurları neredeyse 5 yıldır aklımda, yapmak için can atıyorum" dedi.

SUV MODEL DE ÜRETECEK

Haziran ayındaki raporlara göre Model Y, Tesla'nın Model 3 aracı ve Model 3 sedan versiyonu ile aynı platform üzerine kurulacak. Dolayısıyla Model Y bildiğimiz Tesla araçlarından çok da farklı olmayacak gibi görünüyor.

2019 yılı ortalarında üretilmesi beklenen Model Y'nin ardından Tesla, kamyonet piyasasına da el atacak. Tesla Semi'yi tanıttıktan sonra şirketin ticari kamyon, toplu taşıma otobüsleri, SUV ve kompakt spor araçlarını geliştirmek için bir ana plan üzerinde durduğu belirtiliyor.

2020'DE PİYASAYA ÇIKACAK

Tesla pickup modelinin çıkış tarihi ise, Musk'ın Nisan ayında yaptığı 18 ila 24 ay arasını gösteren açıklamaları dikkate alınırsa 2020 yılı olabilir.

Tesla pickup Ford'un amiral gemisi F-150 pickup serisinden biraz daha büyük olacak. Musk, aracın beklenmedik sürprizlere yol açacak ezber bozan türden olacağını belirtti ancak herhangi bir teknik detay ya da özellik paylaşmadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Musk  Duyurdu  Tesla  Nın  Pickup  Modeli  Geliyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER