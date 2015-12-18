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müsiad'dan sürpriz eleştiri

MÜSİAD'DAN SÜRPRİZ ELEŞTİRİ

CHP Genel Merkezi'ni ziyaret eden MÜSİAD Başkanı Olpak'ın “Hükümet programının üreticiyi rahatlatacak yanı zayıf. Asgari ücrette CHP'nin vaadi daha doğruydu” dediği öğrenildi

Tarih : 18 Aralık 2015, 10:16
Puan Ver : Müsiad'dan Sürpriz Eleştiri(7/10)5


Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MGenel Başkanı Nail Olpak'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesinde 64. Hükümet programına yönelik eleştirilerde bulunurken, “Hükümet programının üreticiyi rahatlatacak yanı zayıf” değerlendirmesinde bulunduğu öğrenildi. Olpak'ın asgari ücretten CHP'nin vaadinin daha doğru olduğunu, yüklerin kamuya yüklenmesi gerektiğini belirttiği öğrenilirken, Kılıçdaroğlu'nun da, “Sermayeden vergi almamayı seçen bir ülke asgari ücretten de vergi almamayı seçebilir” değerlendirmesinde bulunduğu belirtildi.



Kılıçdaroğlu, önceki gün CHP Genel Merkezi'nde MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak ile görüştü. Görüşmeye CHP Genel Başkan yardımcıları Faik Öztrak ve Selin Sayek Böke de katıldı. Alınan bilgilere göre görüşmede Olpak, hükümet programından duyduğu endişeyi paylaştı. “Bu programın üreticiyi rahatlatacak yanı zayıftır” değerlendirmesinde bulunan Olpak'ın, “İyi olana iyi demeye, eksik olana eksik demeye devam edeceğiz. Ancak kaygı duyduğumuz hususlar var” ifadesini kullandığı kaydedildi.








Etiketler: Müsiad  Dan  Sürpriz  Eleştiri    haber

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