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Müsiad Sameks Ocak Ayı Verileri

MÜSİAD SAMEKS OCAK AYI VERİLERİ

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), ocakta bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak 54,1 değerine geriledi.

Tarih : 31 Ocak 2018, 11:50
Puan Ver : Müsiad Sameks Ocak Ayı Verileri(9/10)5

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), ocakta bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak 54,1 değerine geriledi.

MÜSİAD tarafından hazırlanan SAMEKS'in Ocak 2018 sonuçları açıklandı.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, ocakta bir önceki aya göre 0,1 puan gerileyerek 54,1 seviyesinde gerçekleşti.

Öte yandan aynı döneme göre hizmet endeksi 0,2 puan azalarak 51,6 puana gerilerken, sanayi endeksi ise 2,2 puanlık artışla 59,9 puana yükseldi. SAMEKS Bileşik Endeksi, 50 referans değerinin üzerinde kalarak Türkiye ekonomisindeki canlılığın sürdüğüne işaret etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Müsiad  Sameks  Ocak  Ayı  Verileri    haber

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