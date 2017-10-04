Dünya Kupasına Katılan Takımın Değeri, 1 Cenk Tosun Etmiyor
Yüzlerce Kişiden 500 Milyon Liralık Dolandırıcılık Yapan Oğul Yakalandı, Baba Aranıyor
İngiliz Basını: Ruslar, Milli Takımımızın Bilgileri İçin Casus Gönderecek
Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
Adil Öksüz'ün Maklube Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak

MÜSİAD DİYARBAKIR ŞUBE BAŞKANINI VURAN YEĞENİ, TESLİM OLDU


MÜSİAD Diyarbakır Şube Başkanını Vuran Yeğeni, Teslim Oldu
Tarih : 04 Ekim 2017, 14:20
Puan Ver : Müsiad Diyarbakır Şube Başkanını Vuran Yeğeni, Teslim Oldu(10/10)6

Diyarbakır'da, Müstakil İşadamları Derneği (MÜSİAD) Diyarbakır Şube Başkanı İsmail Özşanlı'yı 29 Eylül'de tabancayla vurarak ağır yaralayan yeğeni Agit Özşanlı, polise teslim oldu. Şüpheli, ilk ifadesinde, miras kalan çiftliğe şerh koyduğu için amcasını vurduğunu söyledi.

5 GÜNDÜR KAYIP OLAN YEĞEN TESLİM OLDU

Merkez Kayapınar İlçesi Dicle Kent Bulvarı'nda 29 Eylül'de amcası MÜSİAD Diyarbakır Şube Başkanı İsmail Özşanlı'yı tabanca ile ağır yaralayan ve olay günenden beri firari olan 26 yaşındaki Agit Özşanlı dün akşam saatlerinde polise teslim oldu.

"MİRAS KALAN ÇİFTLİĞE ŞERH KOYDUĞU İÇİN VURDUM"

Şüpheli, polise verdiği ilk ifadesinde, amcası ile miras kalan çiftliğe şerh koyması nedeniyle sorun yaşadığını ve bu nedenle de Özşanlı'yı vurduğunu söyledi.

BAŞKANIN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

İsmail Özşanlı'nın Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi devam ederken, kendisini vuran yeğeni Agit Özşanlı'nın emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edileceği belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Müsiad  Diyarbakır  Şube  Başkanını  Vuran  Yeğeni  Teslim  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER