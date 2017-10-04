Diyarbakır'da, Müstakil İşadamları Derneği (MÜSİAD) Diyarbakır Şube Başkanı İsmail Özşanlı'yı 29 Eylül'de tabancayla vurarak ağır yaralayan yeğeni Agit Özşanlı, polise teslim oldu. Şüpheli, ilk ifadesinde, miras kalan çiftliğe şerh koyduğu için amcasını vurduğunu söyledi.

5 GÜNDÜR KAYIP OLAN YEĞEN TESLİM OLDU

Merkez Kayapınar İlçesi Dicle Kent Bulvarı'nda 29 Eylül'de amcası MÜSİAD Diyarbakır Şube Başkanı İsmail Özşanlı'yı tabanca ile ağır yaralayan ve olay günenden beri firari olan 26 yaşındaki Agit Özşanlı dün akşam saatlerinde polise teslim oldu.

"MİRAS KALAN ÇİFTLİĞE ŞERH KOYDUĞU İÇİN VURDUM"

Şüpheli, polise verdiği ilk ifadesinde, amcası ile miras kalan çiftliğe şerh koyması nedeniyle sorun yaşadığını ve bu nedenle de Özşanlı'yı vurduğunu söyledi.

BAŞKANIN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

İsmail Özşanlı'nın Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi devam ederken, kendisini vuran yeğeni Agit Özşanlı'nın emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Kaynak: haberinburada