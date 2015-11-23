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MUŞ VARTO'DA ASKERİ ARACA BOMBALI TUZAK


MUŞ VARTO'DA ASKERİ ARACA BOMBALI TUZAK
Tarih : 23 Kasım 2015, 10:49
Puan Ver : Muş Varto'da Askeri Araca Bombalı Tuzak(7/10)8


Muş'un Varto ilçesinde, terör örgütü PKK mensuplarının yola döşediği el yapımı patlayıcının askeri zırhlı aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu 6 asker hafif yaralandı.



Alınan bilgiye göre, ilçe girişindeki Kavaklıdere mevkisinde teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcı, askeri aracın geçişi esnasında uzaktan kumandayla infilak ettirildi.



Patlamanın şiddetiyle devrilen araçtaki 6 asker hafif yaralandı. Yaralı askerler, Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Bölgede teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.








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