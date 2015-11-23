MUŞ VARTO'DA ASKERİ ARACA BOMBALI TUZAK
Muş'un Varto ilçesinde, terör örgütü PKK mensuplarının yola döşediği el yapımı patlayıcının askeri zırhlı aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu 6 asker hafif yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçe girişindeki Kavaklıdere mevkisinde teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcı, askeri aracın geçişi esnasında uzaktan kumandayla infilak ettirildi.
Patlamanın şiddetiyle devrilen araçtaki 6 asker hafif yaralandı. Yaralı askerler, Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bölgede teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.
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