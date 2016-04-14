

Muş Valiliği, 10 Nisan tarihinde yaptığı açıklamada Varto İlçesi'nin kırsal kesiminde 6 Nisan günü bölücü terör örgütünün 4 mensubunun etkisiz hale getirildiğini, örgütünün sözde Erzurum Eyaleti Üçlü Yürütme ve Doğu Gücü Sorumlusu 'Devrim' kod adlı Mehmet Hayme'nin sağ yakalandığını bildirdi, operasyonlarda 4 işbirlikçinin yakalandığı ve ele geçirilen silah ile mühimmat miktarı konusunda bilgi verildi. Ancak, ölü ele geçirilen teröristlerin güvenlik güçleri tarafından infaz edildiği, yaşlı bir kadının terör örgütü üyesi gibi gözaltına alındığı ve suçsuz kişilerin terör örgütü ile işbirliği yaptığı iddiaları ile tutuklandıklarına dair çeşitli kesimlerde yayınlar yapıldı.







Muş Valiliği bu iddiaların asılsız olduğunu, 6 Nisan günü gerçekleştirilen operasyonda 'Teslim ol' çağrılarına ateşle karşılık veren terör örgütü mensupları ile güvenlik güçlerinin çatışmaya girdiği, 4 teröristin ölü olarak ele geçirildiği bilgisini tekrarladı. Operasyon sonrası yapılan aramalarda üzerinde bomba ve teçhizat bulunan sözde eyalet sorumlusu teröristin bir ahırda ele geçirildiği belirtilen valilik açıklamasında bu konuda şöyle denildi:







"Operasyon sonrasında canlı ele geçirilen Devrim kod adlı Mehmet Hayme'nin, PKK/KCK terör örgütünün sözde Erzurum Eyaleti Bölge Sorumlusu, Erzurum Üçlü Yürütme Doğu Cephesi Halkla İlişkiler Karlıova- Varto grubu sorumlusu, 2002-2016 yılları arasında Muş bölgesindeki terörist faaliyetlerinin planlayıcısı ve sorumlusu olduğu, ayrıca, Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız'ın şehit edilmesi, Muş bölgesinde bulunan kritik ve ekonomik tesislere yönelik yapılan saldırıları ve sabotajları koordine ettiği, 15-16 Ağustos 2015 tarihinde Varto İlçesi'nde sözde özerklik ilan edilmesi ve güvenlik güçlerine yönelik eylem ve saldırı talimatlarını verdiği tespit edilmiştir. Adı geçen terörist Mehmet Hayme, güvenlik güçlerimizin operasyon sonrası yaptığı aramalarda, 'Sisi Bingöl' isimli işbirlikçi şahsın evinin yanındaki boş ahırda, üzerine kilit vurulmuş şekilde, üzerinde el bombası, telsiz, mühimmat ve teçhizatlı olarak ele geçirilmiştir. Söz konusu şahıs Varto Sulh Ceza Hakimliği'nce devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma suçundan tutuklanarak cezaevine konmuştur. Sözde üst düzey yöneticisi olan Mehmet Hayme'nin canlı yakalanması, örgüt yandaşlarının ele geçirilen teröristlerin güvenlik güçleri tarafından infaz edildiklerine dair çıkarılan yalan haberlerin tamamen asılsız olduğunun en önemli kanıtıdır. Eğer ele geçirilen bölücü terör örgütü (BTÖ) mensupları iddia edildiği gibi infaz edilmiş olsaydı, sağ ele geçirilen ve sözde üst düzey yönetici olan terörist de canlı olarak teslim alınmazdı. BTÖ yandaşlarınca suçsuz gösterilmeye çalışılan Sisi Bingöl'ün, Varto bölgesindeki terör örgütü mensuplarına erzak ve malzeme temin ederek barınma imkanı sağladığı ve operasyon bölgesinden kaçan Mehmet Hayme isimli teröristi evinin yanındaki boş ahıra üzerine kapıyı kilitleyerek gizlediği tespit edildiğinden Varto Sulh Ceza Hakimliği'nce, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan tutuklanarak ceza evine konulmuştur. İddia edildiği gibi suçsuz değildir."







Valilik açıklamasında DBP Varto İl Genel Meclis Üyesi olan Metin Aydoğdu'nun bölgedeki terör örgütü mensuplarına erzak ve malzeme temin ettiği, barınma imkanı sağladığı, örgütle parti-köy komiteleri ve kent meclisi arasında irtibat kurduğu tespit edildiği, Varto Sulh Ceza Hakimliğince, silahlı terör örgütüne yardım ve yataklık suçundan tutuklandığı belirtildi. Aynı açıklamada, Varto Teknedüzü Köyü Muhtarı Ali Rıza Şahin'in, bölgedeki BTÖ mensuplarıyla irtibat halinde olduğu, örgüt mensuplarına erzak, malzeme temin ederek barınma imkanı sağladığı tespit edildiği. Varto Sulh Ceza Hakimliği'nce, silahlı terör örgütüne yardım ve yataklık suçundan tutuklandığı bildirildi.