Valilik, muş-Kulp-Diyarbakır karayolunu transit geçiş olarak kullanacak otobüs, minibüs, kamyon ve özel araçları bulunanların mağdur olmaması için ikinci bir duyuruya kadar alternatif yolları kullanmalarını önerdi. Açıklamada, öncelikle halkın can, mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur, güven ortamının sürdürülmesi, devlet ve milletin her türlü terörist tehdit, saldırıdan korunması amacıyla, bölgede güvenlik ve asayişi sağlamak için ilgili mevzuat kapsamında her türlü önlemin alındığı ifade edildi. Muş Valiliği şu uyarılarda bulundu:







"Muş ili sınırları içinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütü ve diğer terör örgütlerinin faaliyetlerine karşı alınan tedbirler kapsamında, Muş-Kulp-Diyarbakır karayolunun konumu itibariyle özellikle terör örgütleri açısından yol kesme, adam kaçırma, araç yakma, silahlı saldırı ve propaganda eylemleri ile mayın ve el yapımı patlayıcılı saldırı eylemleri açısından hassasiyet arz etmektedir. Bu nedenle 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesi (c) fıkrası gereğince, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla Muş-Kulp-Diyarbakır karayolunun Muş İli mülki sınırlarında kalan bölümünde karayolunu kullanma zarureti içinde olan ilimiz meskun mahallerinde ikamet eden vatandaşlar ve bu vatandaşlarımızın ihtiyaçları ile ilişkili trafikler hariç olmak üzere, Muş-Kulp-Diyarbakır karayolunu transit geçiş olarak kullanacak otobüs, minibüs, kamyon ve özel araçlar dahil olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar Muş-Kulp-Diyarbakır karayolunda araç trafiğine kısıtlama getirilmiştir."