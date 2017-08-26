Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Malazgirt Zaferi'nin yıldönümünün görkemli kutlanması için talimat vermesi, "Bu sene 26 Ağustos kutlamalarında Malazgirt'teyiz. Nasıl her yıl Çanakkale'ye gidiyorsak, bundan sonra her yıl Malazgirt'teyiz" sözleri Muş ekonomisinde piyango etkisi yaptı.

OTELLERDE YÜZDE YÜZ DOLULUK ORANINA ULAŞILDI

Türklerin Anadolu'ya gelişinin 946'ıncı yıl dönümünü kutlamaya hazırlanan Muş'ta, Cumhurbaşkanı'nın çağrısının ardından ildeki otellerin telefonları durmadı. 21-27 Ağustos tarihleri arasında oteller, öğretmenevi, polisevi, misafirhane ve pansiyonlar yüzde 100 doluluğa ulaşırken, şehre bir saatlik mesafede yer alan Bitlis, Bingöl, Tatvan, Ağrı gibi şehirlerdeki otellere de rezervasyonlar yapıldı. Kutlamalarda 26 adet özel uçağın şehre ineceği belirtilirken, Doğu ve Güneydoğu illerinden karayoluyla yaklaşık 60 oda ve borsa başkanının Malazgirt'e geleceği vurgulanıyor. Kutlamalar için 100 binin üzerinde insanın Muş'a akın edeceği, yemeiçme, konaklama ve alışveriş turizminden şehir ekonomisine 100 milyon TL'ye yakın bir katkı sağlanacağı öngörülüyor. Tur operatörleri de 2018'de bölgeye tur düzenlemeye hazırlanıyor.

100 BİN KİŞİNİN GELMESİ BEKLENİYOR

Muş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fatih Cengiz, bu yıl yapılacak olan kutlamaların şehirde büyük bir heyecan yarattığını söyledi. Muş'a ilk defa bu kadar yüksek sayıda insanın geleceğini belirten Cengiz, "Cumhurbaşkanımızın çağrısının ardından bir anda gözler Muş'a döndü. İlimize yaklaşık 100 bin kişinin geleceğini tahmin ediyoruz. Muş'ta otelciler ve esnafımız başta olmak üzere herkeste bir bayram havası oluştu" dedi. Etkinlik için valilik ve belediyenin işbirliğinde ciddi bir hazırlık yaptıklarını aktaran Cengiz, "Muş'tan Malazgirt'e minibüslerle transfer yapacağız. Çevre şehirlerden takviye sağladık" diye konuştu. Muş'ta 12 otel olduğu bilgisini veren Cengiz, pansiyon ve konuk evleriyle birlikte bin yatak kapasitesi olduğunu kaydetti. Cengiz, "Muş'un bu dönemde doluluk ortalaması yüzde 50 seviyesinde oluyor. Oteller ilk defa bu doluluk oranlarını yakaladı" ifadelerini kullandı.

TUR DÜZENLEYECEKLER

Anı Tur Yönetim Kurulu Başkanı Veli Çilsal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malazgirt Zaferi'nin her yıl kutlanması için çağrı yapmasının turizmcileri de heyecanlandırdığını belirtti. Bu çağrının bölgeye olan ilgiyi artıracağını aktaran Çilsal, "Biz turizmciler için yeni bir kapı, yeni bir destinasyon açılıyor. Şartların uygun olması halinde 2018'de Muş, Bitlis, Bingöl ve Ağrı'yı kapsayan kültür turu başlatacağız" dedi.

Kaynak: Sabah

Kaynak: haberinburada