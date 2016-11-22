

Mısır Yüksek Mahkemesi, "Hamas için casusluk" davasında eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin yeniden yargılanmasına karar verdi.







Hakkında beş ayrı dava açılan Muhammed Mursi aleyhindeki idam kararı da geçen hafta yine Yargıtay tarafından bozuldu.







Mısır'da 2011 yılındaki halk ayaklanması sonrası demokratik olarak Cumhurbaşkanı seçilen Muhammed Mursi, Sisi liderliğindeki askeri darbede 2013 yılında devrilmişti.







Hamas adına casusluk davasında, Mursi'nin yanı sıra Müslüman Kardeşler Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii ve 15 yetkili hakkında müebbet, 16 sanık hakkında da idam cezası kararı verilmişti.







kaynak:ntv