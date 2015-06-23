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MURSİ'NİN DANIŞMANI: ÜMİTSİZLİĞE DÜŞMEYİN


MURSİ'NİN DANIŞMANI: ÜMİTSİZLİĞE DÜŞMEYİN
Tarih : 23 Haziran 2015, 10:15
Puan Ver : Mursi'nin Danışmanı: Ümitsizliğe Düşmeyin(6/10)3


Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin danışmanı Ahmet Abdulaziz, Mursi ve arkadaşları için çıkan idam kararı için, “Kişileri asabilirsiniz, tutuklayabilirsiniz ancak düşüncelerini öldüremezsiniz” yorumunu yapıyor.

Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi hakkında idam kararı çıktı. Bu kararı nasıl değerlendiriyorsunuz?



Biz, mevcut yargılama sistemini tanımıyoruz. Mısır anayasasında bir cumhurbaşkanı nasıl ve ne şekilde yargılanır açıkça belirtiliyor. Anayasaya göre parlamento üyelerinin üçte ikisinin cumhurbaşkanın yargılanmasını onaylaması gerekiyor. Bu onaydan sonra cumhurbaşkanı özel bir mahkeme karşısına çıkarılır ve yargılanır. Şu anda Mısır'da bir parlamento yok. Bu yargılama kanun ve anayasa çerçeveleri dışında yapılıyor. Dolayısıyla çıkan karar yargının değil darbe liderinin kararıdır. Darbeden önce Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin önüne iki seçenek koydular. Ya elinde hiçbir yetki ve güç olmadan bir kukla yönetici olursun ve biz dilediğimiz gibi ülkeyi yönetiriz ya da iktidardan vazgeçip istediğin kadar para alırsın.Cumhurbaşkanı Mursi iki seçeneği de reddetti. O meşhur son konuşmasında “Meşruiyet için hayatımı feda ederim” dedi. O halkına, dökülen şehit kanlarına ihanet etmedi ve idamı göze aldı.








Etiketler: Mursi  Nin  Danışmanı  Ümitsizliğe  Düşmeyin    haber

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