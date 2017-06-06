

Mısır'da darbeyle görevinden uzaklaştırılan ülkenin demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, hapishaneden gönderdiği mesajda, 4 yıl önceki askeri darbe ve sonrasındaki uygulamalarla ilgili tutumunun değişmediğini belirtti.



Ailesi tarafından yapılan açıklamada Mursi'nin sağlık durumunun iyi ve moralinin yüksek olduğu ifade edildi.







Açıklamada, "Mursi'nin 3 Temmuz 2013 ve sonrasındaki uygulamalar konusundaki tutumu sabittir, değişmemiştir. Mursi, 'Ben sadece vatan ve dinim için buradayım' demekte, sevenlerine selamlarını söylemekte ve vatan için dua etmelerini istemektedir." ifadelerine yer verildi.







kaynak:ahaber